Бизнес заплатил на 53% больше налога на прибыль

За 8 месяцев в общий фонд государственного бюджета собрано 72,5 млрд грн налога на прибыль. Это на 12,2 млрд грн, или на 20,2% больше запланированного и на 25,2 млрд грн, или на 53% больше аналогичного периода прошлого года, передает УНН со ссылкой на ГФС.

“В течение января-августа 2018 года в общий фонд государственного бюджета собрано 72,5 млрд грн налога на прибыль. Это на 12,2 млрд грн, или на 20,2% больше запланированного. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 25,2 млрд грн, или на 53%”, – говорится в сообщении.

При этом, 18,5 млрд грн налога на прибыль поступило в августе этого года, что превышает запланированный показатель на 1,5 млрд грн, или на 8,8%.

За I полугодие 2018 года плательщиками задекларирован доход в сумме 4019,8 млрд грн, что на 669,3 млрд грн, или на 20% больше соответствующего показателя прошлого года. Сумма положительного объекта налогообложения составила 264 млрд грн, из которой определены к уплате 22,2 млрд грн налога на прибыль.

За I полугодие предприниматели подали 26,7 тыс. деклараций по налогу на прибыль. Это на 3,5 тыс., или на 15,2% превышает соответствующий показатель 2017 года. Из этих деклараций прибыльными являются 18,9 тыс., или 70,7% от общего количества, убыточными – 7,4 тыс., или 27,8%.

“Стоит отметить, что по сравнению с представленными декларациями за I полугодие 2017 г. количество убыточных уменьшилось почти на 2%”, – добавили в ГФС.