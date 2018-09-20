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Украина займется производством электромобилей

Украина займется производством электромобилей

В течение ближайших пяти лет Украина намерена построить и запустить собственное производство электрических автомобилей и самолетов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, через пять лет Украина может наладить выпуск собственных электрокаров. Первым этапом в развитии гражданского транспорта станет налаживание сегмента литиевых батарей, а затем – самих машин.

Массовый запуск нескольких литиевых производств будет означать 90%-ную готовность Украины к созданию электромобилей любых видов. Электробатареи – самый дорогостоящий компонент такого транспорта. Остальные детали остаются традиционными, отметили в ведомстве.

Кроме того, власти сформируют правовое поле и создадут проект завода по производству самих электрокаров. Поскольку сейчас министерство занимается еще одним перспективным проектом в данном направлении – проектом строительства завода по производству украинских электрических самолетов “Як”, есть вероятность, что оба направления техники могут разными линиями объединить на территории одного предприятия.

По материалам УБР
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