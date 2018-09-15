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Кабмин предложил повысить ренту на радиочастоты

Кабмин предложил повысить ренту на радиочастоты

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов. Законопроект №9085 подал в парламент Кабинет Министров.

Проектом закона предлагается повысить на 9% ставки рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Кроме того, планируется повысить на 10,1% ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью документа является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведения размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами в экономике.

Напомним, в проекте госбюджета-2019, который правительство подало в парламент, предусмотрен рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3946,9 млрд гривен, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107,4%, индекс цен производителей (декабрь до декабря предыдущего года) – 110,1%.

По материалам РБК-Украина
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