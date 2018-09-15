Рыночная стоимость активов АО «Банк Золотые Ворота» составляет всего лишь 11% от балансовой

Общая балансовая стоимость активов АО «Банк Золотые Ворота» на момент утверждения ликвидационной массы составила 1 218,3 млн грн.

При этом рыночная стоимость активов, определенная независимым оценщиком, составила 133,6 млн грн, что составляет 11% балансовой стоимости активов банка.

Об этом говорится на сайте фонда.

Общая сумма акцептованных кредиторских требований банка составляет 696,9 млн грн, из которых погашено лишь 77,1 млн грн. Стоимость кредитов, предоставленных корпоративным заемщикам банка, «на бумаге» зафиксирована на уровне 792,61 млн грн (рыночная стоимость – 36,19 млн грн).

Кредитный портфель физических лиц «на бумаге» составляет 358,74 млн грн (рыночная стоимость – 42,22 млн грн). По состоянию на 01 сентября 2018 года вкладчикам банка выплачено гарантированное возмещение на сумму 237,6 млн грн, что составляет 99% от общей гарантированной суммы.

Следует отметить, что после введения в АО «Банк Золотые Ворота» временной администрации установлено, что значительная часть кредитов выдана ряду заемщиков, связанных между собой как по лицу имущественного поручителя, так и по предмету залога (ценных бумаг, ликвидность которых сомнительна). Задолженность по указанным кредитам по состоянию на дату начала ликвидации банка, а именно на 05.12.2014, составляла в эквиваленте 423,8 млн грн, что составило 43% общей кредитной задолженности.