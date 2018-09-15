В следующем году налоговые поступления должны возрасти на 11,7% - ГФС

Объем налоговых поступлений в Государственный бюджет в 2019 году увеличится на 11,7%.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

«Проектом (Бюджет-2019 – ред.) предусмотрено, что объем налоговых поступлений госбюджета увеличится на 11,7% – до 849,12 млрд грн», – говорится в сообщении.

При этом, по словам и.о. главы ГФС Александра Власова, ГФС приложит максимум усилий для выполнения доходной части бюджета, что должно обеспечить своевременное финансирование армии, социальных выплат и других государственных программ.

«В следующем году мы планируем завершить реализацию ряда уже начатых в этом году проектов. Это, в частности, касается новых сервисов для плательщиков, в том числе специализированных программных продуктов для представителей малого и среднего бизнеса, внедрение электронного чека при расчетных операциях, системы электронного аудита. А уже с 2019 года планируем запускать электронную акцизную марку для контроля за производством и оборотом подакцизных товаров. Все это потребует модернизации технического оборудования для обеспечения надежного функционирования информационных систем ГФС. Над этим ГФС продолжит работать в следующем году», – сказал Власов.

Кроме того, по словам и.о. главы ГФС, продолжится работа по модернизации и техническому оснащению пунктов пропуска современным оборудованием, развитию инфраструктуры этих объектов.

Также ГФС, согласно недавно принятому закону о введении механизма «единого окна», должна создать и обеспечить функционирование единого государственного информационного веб-портала «Единое окно для международной торговли». Внедрение такой системы позволит оптимизировать осуществление контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу, сократить время обзора и уменьшить количество документов.

«Еще до конца текущего года мы планируем обеспечить перевод 100% услуг, которые предоставляет ГФС налогоплательщикам, в электронный вид. В дальнейшем Электронный кабинет также будет дополняться новыми сервисами, которых потребует бизнес и общественность», – отметил Власов.

В ГФС также подчеркнули, что расходы для Государственной фискальной службы Украины планируются на уровне 11,45 млрд грн, что почти на 3% меньше, чем предусмотрено на 2018 год.