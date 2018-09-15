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Нафтогаз ищет менеджеров — на подбор руководителей выделили 22 млн. грн

Нафтогаз ищет менеджеров — на подбор руководителей выделили 22 млн. грн

Нафтогаз всерьез вознамерился утолить кадровый голод и заполнить 6 вакантных должностей высшего звена. На площадке Prozorro НАК проводит тендер стоимостью 22 млн. грн. на подбор рекрутингового агентства, которое и возьмет на себя непростую задачу поиска кандидатов. Всю ее сложность можно понять, пересчитав цену работ на одного соискателя – за подбор каждого менеджера Нафтогаз готов заплатить 3,67 млн. грн.

Следует отметить, что никаких сверхсложных упражнений победителю тендера делать не придется. А сама процедура поиска шестерых руководителей пройдет в 3 этапа:

Подготовку заявки возьмут на себя представители НАК. На ее основе рекрутинговое агентство должно будет провести мониторинг рынка и первичный подбор по открытым базам данных и собственному реестру кандидатов;

Первичный отбор проведут рекрутеры – они должны будут оценить навыки и компетенции соискателей и организовать собеседования. В результате по каждой должности составят шорт-лист из 3-5 человек;

Уже с ними собеседование проведет работодатель. Предварительно рекрутеры должны будут приложить к резюме отзывы и рекомендации о соискателе.

Кроме этого победитель тендера обязуется выполнить ряд непременных условий. Прежде всего, не пытаться переманить существующих сотрудников компании на другую работу и уж тем более не предлагать собственноручно найденному кандидату место «потеплее».

По материалам УБР
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