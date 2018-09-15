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Сельхозпроизводство в Украине восстанавливает положительную динамику – Госстат

Сельхозпроизводство в Украине восстанавливает положительную динамику – Госстат

Сельскохозяйственное производство в Украине восстанавливает положительную динамику.

Об этом информирует Госстат.

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“Сельскохозяйственное производство восстанавливает положительную динамику. В январе-августе текущего года по сравнению с январем-августом прошлого года рост индекса сельхозпродукции составил 2%. Как утверждают данные Государственной службы статистики, программы правительства поддержки агросектора работают”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрезе категорий хозяйств существенный рост обеспечили агропредприятия. “Так, компании, специализирующиеся на растениеводстве, нарастили объем произведенной продукции на 4,8%. Животноводческие комплексы – на 2,3%”, – уточняется в сообщении.

Отмечается, что в региональном разрезе в пятерке лучших – Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Черкасская области.

По материалам УКРИНФОРМ
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