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Apple выпустила iOS 12

Apple выпустила iOS 12

Американская корпорация Apple выпустила обновление операционной системы своих мобильных устройств — iOS 12. Система доступна для скачивания на устройствах iPhone 5s и выше, iPad Air и выше, а также на шестом поколении iPod Touch.

Главная особенность системы — повышенная производительность, в том числе приложений и камеры. В iOS12 теперь можно совершать групповые звонки до 32 человек в FaceTime. Обновленная платформа ARkit 2.0 позволит взаимодействовать с несколькими устройствами одновременно.

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В сообщениях системы помимо анимированных смайлов — Animoji — теперь доступны собственные сгенерированные пользователями Memoji.

Также появилась функция Siri Shortcuts, которая позволяет голосовому помощнику Siri работать в любых приложениях. Также появился режим «не беспокоить, пока сплю», который скрывает уведомления. Теперь фотографии можно искать не только по местам, но и по ключевым словам, по воспоминаниям, по примененным эффектам.

По материалам Коммерсантъ
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