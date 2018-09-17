Эксперты объяснили, почему реконструировать старые дома невозможно

Половина жилфонда нуждается в реконструкции, а в правительстве все еще не разработали четкой программы реновации. По официальной информации Минрегиона, на конец 2017 года в Украине более 50% жилого фонда устарело и требовало реконструкции, а 7,5% (75 млн кв. м) – совершенно непригодны для жизни.

У каждого здания, в зависимости от типа постройки, имеется срок эксплуатации. Например, капитальные дома с каменными и кирпичными стенами могут прослужить более 150 лет, дома из шлакоблока всего около 70 лет, а вот деревянные и брусчатые живут и вовсе не более 50 лет. Украина активно застраивалась многоэтажками в 50-70-х годах прошлого века, поэтому сейчас в стране массово заканчивается срок эксплуатации “хрущевок”, передает Сегодня.

Только в Киеве насчитывается около 3,2 тысячи объектов, которые необходимо реконструировать, и это, в основном, хрущевки и сталинки.

Но, несмотря на то, что сроки эксплуатации зданий подходят к концу, власть решать эту проблему не спешит. И суть даже не в отсутствии желания или финансирования, а в том, что в действующем законодательстве просто нет норм проведения реконструкции.

Точнее, они есть, но воплотить их в реальность практически невозможно.

Согласно закону, который был принят еще в 2006 г., чтобы начать реконструкцию жилого дома, нужно получить согласие 100% жителей.

Добиться согласия всех жильцов многоквартирного дома на практике – невозможно. Но, кроме необходимости 100% согласия, в действующем законодательстве есть много других нюансов. Конфедерация строителей Украины отмечает, что главными вопросами остается отсутствие четкой процедуры реновации и гарантий для всех сторон.