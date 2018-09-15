В Польше построят тоннель, который соединит два острова

В городе Свиноуйсьце подписали договор о строительстве маршрута, который соединит острова Волин и Узнам.

В торжественном подписании соглашения приняли участие премьер-министр Матеуш Моравецкий и министры – инфраструктуры Анджей Адамчик и внутренних дел Йоахим Брудзинский.

Стоимость проекта составляет более 900 млн злотых.

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Через четыре года город, расположенный на двух островах, будет соединен тоннелем. Премьер Моравецкий отметил символичную дату подписания соглашения:

“Сейчас в истории Польши очень грустная и символичная дата: 17 сентября, Советский Союз вслед за гитлеровской Германией атаковал Польшу. Это символичная дата разрыва Польши, однако действия, которые мы сегодня совершили, являются обратными действиями, объединяющими Польшу”, – подчеркнул глава правительства.

Стало известно, что тоннель длиной в полтора километра должен быть готов в 2022 году.