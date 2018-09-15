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Экономика Швейцарии процветает после «валютного шока»

Экономика Швейцарии процветает после «валютного шока»

После того, как в начале 2015 года Центробанк Швейцарии отпустил франк в свободное плавание и отказался защищать его фиксированный обменный курс к евро, валюта Конфедерации резко подорожала, что сделало швейцарскую продукцию за рубежом менее доступной для потребителей.

Недостатка в мрачных прогнозах относительно перспектив развития промышленности страны тогда отнюдь не было. Тем не менее, преодолев «валютный шок», она растёт и сейчас находится в прекрасном состоянии, в том числе благодаря цифровой революции, которая позволила вернуть в страну большое количество рабочих мест, – сообщает Swissinfo.

Основным драйвером роста стала перерабатывающая промышленность Швейцарии, которая за отчётный период (с весны 2017 года по настоящий момент) выросла на целых 7,9%. Весьма позитивным является развитие ситуации в области занятости: если в 2016 году в сфере реальной экономики было зарегистрировано 38,8 тыс. безработных, то к августу текущего 2018 года этот показатель снизился до 22,5 тыс.

Только во втором квартале реальный ВВП Швейцарии вырос на 0,7%, тогда как в еврозоне аналогичный показатель находится на уровне 0,4%. На швейцарскую промышленность не влияют ни валютные кризисы в пороговых странах, ни грозящая торговая война Европы с США, ни новый экономический курс итальянского руководства.

Состояние швейцарской экономики выглядит прекрасно даже на фоне экономики США, находящейся сейчас на подъёме. Каких-либо индикаторов, указывающих на возможное резкое охлаждение конъюнктуры в Швейцарии в будущем, эксперты не видят.

По материалам УБР
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