У Илона Маска назвали имя первого космического туриста

В компании Илона Маска SpaceX назвали имя первого в истории Земли космического туриста, которому предстоит совершить виток вокруг Луны. Итак, пионером станет японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава.

Сообщается, что 42-летний Юсаку Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Маэдзава является одним из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes, его капитал составляет около $3 млрд.

Бизнесмен утверждает, что такой полет всегда был его мечтой.

“Наконец-то я могу сказать: меня выбрали для полета к Луне”, – сказал он, выступая перед журналистами.

Пресс-конференция состоялась в штаб-квартире SpaceX в Хоторне (штат Калифорния). Как заявил глава SpaceX Илон Маск, космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту спутника Земли ракетой-носителем Big Falcon Rocket (BFR), которая все еще находится на стадии производства. Ориентировочно полет может состояться в 2023 году.

К слову, в этом году у SpaceX запланировано 28 космических пусков. Но в следующем году этот показатель уменьшится на 40% из-за резкого сокращения количества заказов на производство и запуск коммерческих спутников.