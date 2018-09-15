Трамп хочет ввести дополнительную пошлину на $200 млрд на продукцию из Китая

Главный советник президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу подтвердил планы Белого дома ввести дополнительные тарифы на импорт из Китая на общую сумму $200 млрд.

Об этом он заявил в понедельник, находясь на конференции в Нью-Йорке.

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“Президент предложил (ввести – ред.) тарифы на пару сотен миллиардов долларов на товары из Китая”, – цитирует телеканал слова Кадлоу.

Советник главы Белого дома добавил, что президент Трамп “недоволен переговорами с Китаем” в вопросах внешней торговли и предположил, что о введении тарифов официально станет известно уже скоро.

“Думаю, объявление об этом будет сделано в ближайшее время”, – отметил экономический советник президента США.