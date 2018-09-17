В Украине в этом году строительство инженерных сооружений возросло на 12,7%

В Украине в период с января по июль 2018 года возросло строительство инженерных сооружений на 12,7%, что повлияло на общий объем выполнения строительных работ, который вырос на 6,3%.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту Государственного бюджета Украины на 2019 год.

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“В январе-июле 2018 года наблюдалось увеличение объемов выполнения строительных работ – на 6,3 процента за счет роста строительства инженерных сооружений – на 12,7 процента в фоне высокой базы сравнения соответствующего периода 2017 года (рост индекса строительной продукции на 29,1 процента в январе-июле 2017 года)”, – говорится в сообщении.