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В семи областях родителям начали выдавать "пакеты малыша"

В семи областях родителям начали выдавать "пакеты малыша"

В семи областях Украины роженицы начали получать “пакеты малыша”.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

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“По информации, имеющейся в распоряжении Минсоцполитики, по состоянию на 17 сентября 2018 года от Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) по обеспечению социальной защиты и ответственного отцовства в Украине, семь областей Украины начали получать „пакеты малыша“ для предоставления роженицам, а именно: Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области”, — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что органы соцзащиты населения в этих областях начали доставку помощи тем женщинам, которые родили ребенка и были выписаны из роддомов в первой половине сентября.

По состоянию на 17 сентября в указанные области поставлено 2 494 “пакета малыша”, из которых 411 пакетов уже переданы роженицам.

По материалам УНН
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