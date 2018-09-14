НБУ будет продавать 10 объектов, приобретенных в собственность по кредитам рефинанса

Нацбанк 3 октября на аукционе планирует продать десять объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность НБУ в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам Украины.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

“Управление закупок Национального банка Украины в соответствии с решением Правления Национального банка от 02 августа 2018 года № 509-рш осуществляет отчуждение путем проведения аукционов на сайте www.zakupki.prom.ua десяти объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность Национальным банком Украины в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам Украины», – говорится в сообщении НБУ.

В частности, на продажу выставлены следующие объекты недвижимого имущества: нежилое здание “А-5” общей площадью 2 810,1 кв. м, расположенная по адресу: г. Харьков, ул. Клочковская, 3; земельный участок площадью 3,3601 га по адресу: Киевская обл., село Вишенки Бориспольского района; земельный участок площадью 6,0004 га по адресу: Киевская обл., село Вишенки Бориспольского района; земельный участок площадью 4,4217 га по адресу: Киевская обл., село Вишенки Бориспольского района; земельный участок площадью 3,1351 га по адресу: Киевская обл., село Вишенки Бориспольского района; земельный участок площадью 4,9232 га по адресу: Киевская обл., село Вишенки Бориспольского района; земельный участок площадью 6,5925 га по адресу: Киевская обл., село Вишенки Бориспольского района; земельный участок площадью 6,4404 га по адресу: Киевская обл., село Вишенки Бориспольского района; земельный участок площадью 1,4791 га по адресу: Киевская обл., село Вишенки Бориспольского района; земельный участок площадью 7,6276 га по адресу: Киевская обл., село Вишенки Бориспольского района.