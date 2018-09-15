Аналитики сравнили стоимость продуктов в столицах Украины и Польши

Практически все продукты, кроме молока, стоят в Киеве дешевле, чем в столице Польши.

По данным Госстата, в Киеве и Киевской области рис можно купить за 24,85 грн., хлеб (батон) – 10,30 грн., молоко – 22,36 грн., яйца (10 шт.) – 22,74 грн., курятину – 96,89 грн., сыр – 90,23 грн., свинину – 114,82 грн., яблоки – 12,72 грн., картофель – 7,69 грн., бутылку вина – 61,74 грн.

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Цены на те же продукты в Варшаве: рис – 29,45 грн., хлеб – 23,24 грн., молоко – 19,61 грн., яйца – 54,05 грн., куриная грудка – 125,18 грн., сыр – 182,38 грн., свинина – 265,73 грн., яблоки – 24,81 грн., картофель – 15,31 грн., бутылка вина – 189,80 грн.

Стоимость многих польских продуктов вдвое выше, в частности хлеба, яиц, сыра, свинины, овощей и фруктов, вина. При этом средняя зарплата в Польше в четыре раза выше, чем в Украине.

Среднестатистический польский работник получает в месяц 4449 злотых, что равно 34 тыс. гривен. В Украине же в среднем люди зарабатывают 7621 грн. ежемесячно.