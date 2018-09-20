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Калифорния запустит собственный климатический спутник

Калифорния запустит собственный климатический спутник

Калифорния запустит собственный климатический спутник для регистрации уровня загрязнения атмосферы и признаков глобальных изменений климата. Об этом заявил губернатор штата Джерри Браун, выступая на саммите по глобальному климату в Сан-Франциско.

Правительство штата опасается, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время прекратит финансирование климатической программы, а НАСА будет вынуждена отключить зонды под давлением Белого дома.

Разработкой спутника для Калифорнии займется частная аэрокосмическая компания Planet Labs. Дата запуска устройства не раскрывается.

Глобальное потепление станет необратимым через 17 лет. Но его еще можно остановить.
Ранее губернатор штата Калифорния подписал указ, обязывающий производителей электроэнергии сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля. Цель закона — свести на нет влияние штата на баланс двуокиси углерода в атмосфере к 2045 году.

По материалам hightech.fm
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