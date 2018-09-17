IKEA к 2020 году снизит выбросы углекислого газа до нуля

Шведский ритейлер IKEA закупит несколько десятков электрогрузовиков — компания к 2020 году намерена сократить до нуля выбросы углекислого газа в атмосферу при доставке своей продукции в пяти крупнейших городах мира. Об этом пишет Engadget.

К 2021 году компания переведет на электромобили 25% своих подразделений по доставке мебели в Амстердам, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж и Шанхай, а к 2025 году — магазины по всему миру.

Ранее Sony вместе с Google, Microsoft, Apple и еще 140 крупнейшими компаниями присоединились к организации RE100 — совместной инициативе бизнеса по переходу на использование только возобновляемой энергии к 2050 году.

В августе компания Facebook заявила, что намерена использовать только возобновляемую энергию для обеспечения своих глобальных операций, включая центры обработки данных, к концу 2020 года. Она также пообещала сократить выбросы парниковых газов на 75%.