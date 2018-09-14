Бонус к депозитам Банка "Альянс" увеличен до +2,5%

Увеличен бонус к депозиту Банка Альянс. Теперь при вкладах на 3 месяца бонус к депозиту составляет не 2%, а 2,5%.
Чтобы получить свой бонус – размещайте депозит через портал Finance.ua
Размещение и бонусы по срокам:
- 3 мес. раньше было +2% годовых от вклада, стало +2,5%;
- 6 мес. вы получаете +2,0% годовых от вклада;
- 9 мес. вы получаете +1,2% годовых от вклада;
- 12 мес. вы получаете +0,9% от вклада;
- 12 – 15 мес. вы получаете +0,9% от вклада.
Минимальная сумма вклада: 15 000 грн.
Бонусы можно получить по вкладам Ощадный и Капитальный. По депозиту «Ощадный» не предусмотрено пополнение и досрочный возврат вклада.
По депозиту «Капитальный» возможно пополнение, досрочный возврат вклада не предусмотрен.