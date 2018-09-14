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Бонус к депозитам Банка "Альянс" увеличен до +2,5%

Бонус к депозитам Банка "Альянс" увеличен до +2,5%

Увеличен бонус к депозиту Банка Альянс. Теперь при вкладах на 3 месяца бонус к депозиту составляет не 2%, а 2,5%.

Чтобы получить свой бонус – размещайте депозит через портал Finance.ua

Размещение и бонусы по срокам:

  • 3 мес. раньше было +2% годовых от вклада, стало +2,5%;
  • 6 мес. вы получаете +2,0% годовых от вклада;
  • 9 мес. вы получаете +1,2% годовых от вклада;
  • 12 мес. вы получаете +0,9% от вклада;
  • 12 – 15 мес. вы получаете +0,9% от вклада.

Минимальная сумма вклада: 15 000 грн.

Бонусы можно получить по вкладам Ощадный и Капитальный. По депозиту «Ощадный» не предусмотрено пополнение и досрочный возврат вклада.

По депозиту «Капитальный» возможно пополнение, досрочный возврат вклада не предусмотрен.

Посмотреть на депозиты с бонусами можно тут

По материалам Finance.UA
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