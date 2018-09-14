Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,4%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,27 грн до 28,15 грн (-0,4%).

Спрос/предложение долларов на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,165/28,190 до 28,100/28,130 (-0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,07/28,34 до 27,96/28,22 (-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой снизился с 1,0% до 0,9%.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,0-28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн”, – прогнозирует эксперт.

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