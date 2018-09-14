ЕМА проведет в Киеве Digital&Security Cashless Day-2018

Совместно с 33 банками и компаниями – участниками, Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА приглашает специалистов на Digital&Security Cashless Day-2018, который состоится в Киеве 27 сентября 2018 г., для профессиональной дискуссии и распространения передового опыта.

Альфа-Банк, ПриватБанк, ПУМБ, UaPay, MasterCard сделали очень много полезного на рынке карточного кредитования и платежных технологий, и, вероятнее всего, вам интересны их риск-ориентированный профессиональный анализ цифровых процессов и продуктов в платежном бизнесе. GFK UA, RBR UK, кредитные бюро, коллекторы и ЕМА специально для Digital&Security Cashless Day-2018 провели исследование клиентского опыта, оцифровали текущие привычки и ожидания клиентов в пользовании платежными продуктами.

Основные направления и темы мероприятия:

Международный обзор трендов безналичных платежей и платежного мошенничества;

#Явный_покупатель. Сравнительное исследование ТОП10 (и ТОП -5) лучших банков с платежными решениями и продуктами в сегменте розничного бизнеса и МСБ , включая I-banking, мобильные приложения и кошельки, кредитные, корпоративные карты, предотвращение мошенничества;

10 ключевых аспектов антифрод работы банков и собственных привычек глазами 1000 клиентов;

Перспективы развития безопасных P2P переводов – видение MasterCard;

Светлая и темная стороны QR платежей, Push-сообщений Touch\\Face ID и PIN через электронные каналы;

Социальной инжиниринг с ApplePay и GPay, как предупреждать и предотвращать;

Инструменты ПриватБанка для предупреждения платежного мошенничества;

Crime as a Service ( CAAS ) – как дилетанту быстро украсть миллион из банкомата – ПУМБ предупреждает;

“Минуты кибербезопасности” от EMA Academу;

Уровень допустимой игры на повышение рисков в кредитных картах (чтобы заработать, найти новый сегмент клиентов, уйти от конкурентов, и при этом не “поймать” транзакционный фрод и/или просроченную, несанкционированную задолженность – советы от Альфа-банк, коллекторов и кредитных бюро.

В мероприятии рекомендовано участие как коллегам из бизнес-подразделений, так и из риск-департаментов. Надеемся увидеть среди них и Вас!

По вопросам участия звоните (044) 568-58-38, пишите ipo@ema.com.ua

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