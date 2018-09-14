Глава Минфина назвала размер дефицита госбюджета на следующий год

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год, утвержденный правительством 14 сентября, предусматривает дефицит 2,26% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука, передает агентство Интерфакс-Украина.

“Размер дефицита – 2,26% ВВП, если грубо – то до 2,3% ВВП”, – сказала она.

Маркарова уточнила, что поступления от приватизации в проекте запланированы в объеме 17 млрд грн.

“Что касается заимствований, то предусматриваются как заимствования от наших международных партнеров, так и рыночные заимствования”, – добавила руководитель Минфина, не уточнив конкретных показателей.

Она уточнила, что государственные заимствования из общего фонда запланированы в объеме 324,7 млрд грн, из которых наружные – 122,7 млрд грн, в том числе от выпуска еврооблигаций, €500 млн макрофинансовой помощи от ЕС и $50 млн по займу Всемирного банка по проекту модернизации социальной поддержки населения.

По ее словам, на внутреннем рынке планируется привлечь 202 млрд грн по различным долговым инструментам, в том числе и валютным.

“Внешние заимствования в 2019 году составят 37,8% от общего объема поступлений, а внутренние – 62,2%”, – сказала Маркарова.

Она добавила, что в 2019 году также предполагается привлечь 21,2 млрд грн от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы, которые будут отражены в специальном фонде госбюджета.