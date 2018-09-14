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Глава Минфина назвала размер дефицита госбюджета на следующий год

Глава Минфина назвала размер дефицита госбюджета на следующий год

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год, утвержденный правительством 14 сентября, предусматривает дефицит 2,26% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука, передает агентство Интерфакс-Украина.

“Размер дефицита – 2,26% ВВП, если грубо – то до 2,3% ВВП”, – сказала она.

Маркарова уточнила, что поступления от приватизации в проекте запланированы в объеме 17 млрд грн.

“Что касается заимствований, то предусматриваются как заимствования от наших международных партнеров, так и рыночные заимствования”, – добавила руководитель Минфина, не уточнив конкретных показателей.

Она уточнила, что государственные заимствования из общего фонда запланированы в объеме 324,7 млрд грн, из которых наружные – 122,7 млрд грн, в том числе от выпуска еврооблигаций, €500 млн макрофинансовой помощи от ЕС и $50 млн по займу Всемирного банка по проекту модернизации социальной поддержки населения.

По ее словам, на внутреннем рынке планируется привлечь 202 млрд грн по различным долговым инструментам, в том числе и валютным.

“Внешние заимствования в 2019 году составят 37,8% от общего объема поступлений, а внутренние – 62,2%”, – сказала Маркарова.

Она добавила, что в 2019 году также предполагается привлечь 21,2 млрд грн от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы, которые будут отражены в специальном фонде госбюджета.

По материалам НВ
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