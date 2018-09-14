Межбанк: начав торги с «низов», доллар вырос

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,11 UAH/USD (справедливости ради стоит напомнить, что по пятницам, как и прежде, сессия на межбанке длится на час короче, и все что там происходит после 16.00 Киева, не следует воспринимать всерьез, однако из песни слов не выкинешь: формально торги 14-го в интерпретации НБУ завершились цифрами 28,07/28,11 UAH/USD) виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного заметного расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять подскочившие с уровня 49 990,3 млн. грн. к отметке 56 637,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Между прочим, это максимальное значение индикатора с 28 августа, причем в этот день СКВ подскочила на 16,60 коп. по средневзвешенному курсу.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева

повысились и обосновались на уровне 28,09/28,14 UAH/USD, все еще оставаясь в непосредственной близости от «несуразной» цифры 28,07/28,11 UAH/USD.

Около 10.29 цены безналичного доллара ограничились «асимметричным» сужением спреда (28,09/28,13 UAH/USD), оставаясь в пониженном состоянии.

К 10.45 Киева выросшая гривневая ликвидность начала «давить» на курс безналичного доллара. Последний на межбанке оказался на это время на цифре 28,13/28,15 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием спроса.

По состоянию на 11.02 рынок «зеленого» безнала вошел в спокойное русло, доллар не покинул отметку 28,13/28,15 UAH/USD, торгуясь в равновесном режиме.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,07/ 28,11

евро – 32,75 / 32,79

российский рубль – 0,413 / 0,414

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