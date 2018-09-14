США выделят Израилю $38 млрд на укрепление обороны

Конгресс Соединенных Штатов утвердил закон, гарантирующий предоставление Израилю оборонной помощи на общую сумму 38 млрд долларов в течение десяти лет.

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Сенат утвердил аналогичный закон еще в начале августа, и теперь документ должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом. В том, что он обязательно его подпишет, не сомневаются ни в США, ни в Израиле.

Целью инициаторов закона была защита договора о военной помощи от бюджетных конфликтов в будущем, вне зависимости от состава конгресса или личности главы государства.

В результате документ отделяет механизм американской помощи Израилю от ежегодного государственного бюджета. Кроме того, он уполномочивает президента создавать резерв вооружений на сумму 1 млрд. долларов и создать совместную с Израилем программу по борьбе с беспилотниками.

Согласно соглашению о военной помощи, Вашингтон предоставит Израилю 38 млрд. долларов на десять лет – с 2019 по 2028 год. При этом Израиль откажется от обращений в конгресс США за дополнительной помощью и сократит долю помощи, конвертируемую в шекели.