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"Укрзализныця" заменит электрички на автобусы на непопулярных направлениях

"Укрзализныця" заменит электрички на автобусы на непопулярных направлениях

“Укрзализныця” рассматривает вопрос приостановки курсирования ряда пригородных поездов, пассажирозаполняемость которых составляет до 20%. Вместо этого в УЗ на такие маршруты готовы запустить автобусы.

Об этом заявил и.о. главы правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

“Это вопрос, который мы обсуждаем уже в течение года. У нас есть направления, где загруженность пригородных поездов составляет до 20%. Поезда ходят почти пустые, а мы тратим средства на ремонт, на содержание… Для нас экономически гораздо более приемлемый вариант — приобрести автобусы и запустить их на такие направления”, — сообщил Кравцов.

Он отметил, что на сегодняшний день в обсуждении находится около 20 таких направлений.

“Но проблема в том, что везде мы должны получать согласие местных советов. Это проблема, особенно перед выборами… Но это нужно для повышения эффективности, и мы пытаемся это донести местным советам”, — резюмировал Кравцов.

Напомним, “Укрзализныця” неоднократно заявляла об убыточности пассажирского сектора. По данным ж/д ведомства, в пригородном сообщении действующие тарифы на пассажирские перевозки пока ниже себестоимости в среднем в 7-8 раз. В УЗ отмечают, что сейчас на покрытие убытков от пассажирских перевозок направляются доходы от грузовых перевозок.

По материалам Дело
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