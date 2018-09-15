Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 76 0

В МИД Польши посчитали, сколько украинцев получили “карту поляка”

В МИД Польши посчитали, сколько украинцев получили “карту поляка”

С 2008 по 2017 года карту поляка получили 101 тыс. 937 граждан Украины.

Об этом сообщают в МИД Польши.

Читайте также: В Польше подняли минимальную зарплату

С 2008 года 8,5-10 тыс. граждан Украины ежегодно получали карту поляка. А в течение 2016-2017 гг наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины — ежегодно более 13 тысяч.

В первом полугодии нынешнего года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.

На протяжении 10 лет, до июня 2018-го, 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.

С 2008 до июня 2018 года больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тыс.). Кроме того, более 6 тыс. карт поляка выдано гражданам России, свыше 3 тыс. – Казахстана, более 1,7 тыс. – Молдовы, 605 — Узбекистана, 132 — Азербайджана, 95 – Армении, 65 — Туркменистана.

Справка Finance.ua:

  • Карта поляка — документ, который подтверждает принадлежность человека к польскому народу за пределами исторической родины.
  • Целью их получения считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах, образовавшихся после распада СССР.
  • Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши: упрощенная процедура получения документа на пребывание в Польше; ускоренная процедура получения гражданства страны; получение льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и тому подобное.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018