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Стала известна страна-лидер по приему мигрантов в 2018 году

Стала известна страна-лидер по приему мигрантов в 2018 году

Испания стала лидером по количеству принятых мигрантов в 2018 году. Об этом сообщает Euronews.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что все еще надеется на достижение компромисса с Италией по вопросу миграции.

Вместе с тем, в Берлине рассчитывают заключить с Римом соглашение, по которому Италия согласилась бы забрать мигрантов, находящихся в Германии, но ранее подали запрос о предоставлении убежища на территории Италии. При этом в пятницу глава МВД Италии Маттео Сальвини сказал, что пока не готов на такую ​​сделку.

Напомним, ранее сообщалось, что на территорию Испании из Марокко прорвались более сотни мигрантов из Африки, пострадали семь полицейских.

Так, инцидент произошел на границе в районе анклава Сеута. Чтобы преодолеть стену на границе мигранты использовали инструменты для резки металла. Полиция пыталась остановить людей, но сдержать прорыв ей не удалось.

По материалам euronews
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