Стала известна страна-лидер по приему мигрантов в 2018 году

Испания стала лидером по количеству принятых мигрантов в 2018 году. Об этом сообщает Euronews.
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что все еще надеется на достижение компромисса с Италией по вопросу миграции.
Вместе с тем, в Берлине рассчитывают заключить с Римом соглашение, по которому Италия согласилась бы забрать мигрантов, находящихся в Германии, но ранее подали запрос о предоставлении убежища на территории Италии. При этом в пятницу глава МВД Италии Маттео Сальвини сказал, что пока не готов на такую сделку.
Напомним, ранее сообщалось, что на территорию Испании из Марокко прорвались более сотни мигрантов из Африки, пострадали семь полицейских.
Так, инцидент произошел на границе в районе анклава Сеута. Чтобы преодолеть стену на границе мигранты использовали инструменты для резки металла. Полиция пыталась остановить людей, но сдержать прорыв ей не удалось.