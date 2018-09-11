Только четверть покупок украинцы оплачивают картами

Около 75% всех покупок в розничных сетях украинцы оплачивают наличными. По итогам первого полугодия 2018 года, менее четверти приобретений в магазинах люди оплатили банковскими картами. Такие данные приводит государственная служба статистики.

Аналитики ведомства подсчитали, что за первые 6 месяцев украинцы потратили в рознице 304,5 млрд. грн. Из них чуть более 1,5 млрд. грн. (0,5%) были оплачены в сети интернет, а около 76 млрд. – при помощи банковских карт. При этом доля кредитных покупок украинцев в рознице составила всего 2,2%. Это порядка 6,7 млрд. грн. в абсолютных цифрах.

Самым прогрессивным регионом, конечно, стал Киев. Порядка 31% розничных покупок столичные жители оплатили в первом полугодии картой. На втором месте по этому показателю оказалась Днепропетровская область (29,7%), на третьем – Харьковская (26,4%). Впрочем, такая ситуация может объясняться не столько прогрессивностью самих людей, сколько доступностью соответствующей платежной инфраструктуры. В самом хвосте рейтинга оказалась Закарпатская область – 13,3%.

А вот самая большая закредитованность розничных покупок отмечается в Хмельницкой области. Около 3,8% всех покупок местных жителей в первом полугодии оплачивались кредитными средствами. На втором месте Полтавская (3,3%) и Черкасская область (3,1%). Реже остальных обращаются за финансовой подмогой в Киевской области – только 1,1% покупок в магазинах местные жители оплачивают кредитами.