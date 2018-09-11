"Донбассэнерго" нашло замену углю

Славянская ТЭС планирует использовать новый вид топлива – нефтяной кокс.

Об этом сообщает пресс-служба “Донбассэнерго”.

Решение о поставках этого вида топлива было принято в “Донбассэнерго” в связи с дефицитом антрацита и стремительным увеличением его стоимости на мировом рынке.

При этом компания обязана выполнить распоряжение Кабинета министров о мерах по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2018/19 годов и график накопления топлива, утвержденный Минэнерго.

Первая партия нефтяного кокса в объеме 37 тыс. тонн уже разгружена в порту назначения.

Согласно оценке железнодорожных перевозок, в 2017 году и за 8 месяцев 2018 года в Украину, без учета объемов “Донбассэнерго”, было ввезено более 72 тыс. тонн нефтекокса.

“Сжигание нефтяного кокса будет происходить исключительно в смеси с углем с низким содержанием серы, при этом содержание серы в самой смеси не будет превышать 1,9%. Это обеспечит безопасный уровень выбросов в атмосферу, поскольку такой же показатель существует для проектного топлива Славянской ТЭС – антрацита”, – говорится в сообщении компании.

Отметим, что у нефтекокса содержание серы превышает 6%. Нефтекокс считается токсичным отходом, в котором кроме серы есть высокое содержание ванадия. Но при этом нефтекокс в разы дешевле угля.

По данным на июль (без пересчета на калорийность) высокосернистый нефтяной кокс был на 22% дешевле угля из ЮАР. При одинаковой калорийности разница в цене увеличится до 37%.