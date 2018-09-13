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ПФУ обещает с первого декабря пересчитать пенсии

ПФУ обещает с первого декабря пересчитать пенсии

В связи с изменением прожиточного минимума в Украине с 1 декабря 2018 года будет проведен перерасчет пенсий.

Об этом заявила заместитель начальника управления контроля и рассмотрения обращений граждан – начальник отдела по вопросам назначения пенсий департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина во время пресс-конференции в пятницу.

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«Сегодня скажу единственное, что с 1 декабря уже будет проведен перерасчет в связи с изменением прожиточного минимума. И такой прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, будет составлять 1497 грн», – отметила Мастюгина.

Кроме того, добавила она, для перерасчета пенсии устанавливаются еще минимальные размеры пенсий.

«Например, лица, достигшие 65-летнего возраста, и женщины, которые имеют 30 лет, а мужчины – 35 лет страхового стажа, обеспечиваются минимальным размером пенсии в размере 40% минимальной заработной платы. То есть в следующем году изменится минимальная заработная плата, пенсии также будут пересчитываться 65-летним лицам», – рассказала чиновник.

В то же время на вопрос относительно возможного размера пенсии в 2019 году Мастюгина ответила, что «минимальный размер пенсии определяется на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность».

«На следующий год это будет утверждено в бюджете. Пока говорить об этом рано, потому что цифры не утверждены, это какие-то прогрозные показатели», – добавила чиновник.

По материалам УКРИНФОРМ
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