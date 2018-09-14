Украина с начала года получила от экспорта зерна 4 млрд долларов, - ГФС

В январе-августе 2018 года Украина экспортировала 24,519 млн тонн зерновых культур на 4,218 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

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По информации Государственной фискальной службы (ГФС), удельный вес товарной группы в общем объеме экспорта в денежном выражении составил 13,6%. Среди позиций товарной группы наибольшие денежные поступления традиционно обеспечили экспорт кукурузы, пшеницы и ячменя.

В частности, кукурузы экспортировано 13,421 млн тонн на 2,246 млрд долларов. Больше всего кукурузы поставлено в Китай (360,735 млн долларов), Египет (346,817 млн долларов), Нидерланды (280,816 млн долларов).

Пшеницы экспортировано 8,975 млн тонн на 1,592 млрд долларов. По этой товарной позиции крупнейшими импортерами украинской продукции выступили Индонезия (205,541 млн долларов), Египет (172,836 млн долларов), Марокко (132,571 млн долларов).

Ячменя экспортировано 1,954 млн тонн на 351,269 млн долларов. Саудовская Аравия купила на 187,023 долларов, Китай – на 61,504 млн долларов, Тунис – на 20,003 млн долларов.