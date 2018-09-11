США расширили санкции против РФ и Китая

США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.

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Новые санкции ввели в отношении китайской компании Yanbian Silverstar Network Technology Co., его северокорейского исполнительного директора Song Jong Hwa и размещенной в России дочерней компании Volasys Silver Star.

“Китайская Silverstar была связана с Департаментом промышленности боеприпасов правящей партии Северной Кореи, которая контролирует программы баллистических ракет”, – говорится в сообщении.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что ограничения имеют целью “остановить поток незаконных доходов Северной Кореи от иностранных работников в области информационных технологий, которые скрывают их истинную идентичность и прячутся за фирмами, псевдонимами и гражданами третьих стран”.

Он предупредил компании по всему миру, чтобы они “приняли меры, которые бы гарантировали, что они ненароком не используют сотрудников северокорейских компаний для технологических проектов”.

Отмечается, что санкции блокируют любые активы, которые могут иметь компании в юрисдикциях США, и запрещают гражданам Соединенных Штатов сотрудничать с ними.