Суд США приравнял криптовалюты к ценным бумагам

Федеральный судья США постановил, что криптовалюты попадают под законы страны о ценных бумагах, а не являются валютой.

Прецедент произошел в решении по делу предпринимателя с украинскими корнями Максима Заславского, проживающему в Бруклине, штат Нью-Йорк. Его обвиняют в мошенничестве в двух проектах: ReCoin Group Foundation и Diamond Reserve Club, которые якобы были обеспечены недвижимостью и бриллиантами, когда проводилось их ICO (первичное размещение криптовалюты).

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Во время процесса защита настаивала, что привлеченные средства на ICO были не ценными бумагами, а валютой. Адвокаты также подчеркнули, что закон о ценных бумагах слишком расплывчатый для этой ситуации. Но федеральный судья решил, что продажа токенов была «инвестиционным контрактом». По этой причине привлеченные средства стали ценными бумагами, а не валютой.

Пока решение суда относится только к делу об ICO компаний Заславского. Но если все останется в силе и после аппеляций, то это может стать прецедентом и существенно повлиять на статус криптовалют.