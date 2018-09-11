Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 93 0

Суд США приравнял криптовалюты к ценным бумагам

Суд США приравнял криптовалюты к ценным бумагам

Федеральный судья США постановил, что криптовалюты попадают под законы страны о ценных бумагах, а не являются валютой.

Прецедент произошел в решении по делу предпринимателя с украинскими корнями Максима Заславского, проживающему в Бруклине, штат Нью-Йорк. Его обвиняют в мошенничестве в двух проектах: ReCoin Group Foundation и Diamond Reserve Club, которые якобы были обеспечены недвижимостью и бриллиантами, когда проводилось их ICO (первичное размещение криптовалюты).

Читайте также: Минфин Польши предложил закон о крипте

Во время процесса защита настаивала, что привлеченные средства на ICO были не ценными бумагами, а валютой. Адвокаты также подчеркнули, что закон о ценных бумагах слишком расплывчатый для этой ситуации. Но федеральный судья решил, что продажа токенов была «инвестиционным контрактом». По этой причине привлеченные средства стали ценными бумагами, а не валютой.

Пока решение суда относится только к делу об ICO компаний Заславского. Но если все останется в силе и после аппеляций, то это может стать прецедентом и существенно повлиять на статус криптовалют.

По материалам Технот
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018