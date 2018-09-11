Sony планирует перейти на 100% возобновляемую электроэнергию

Sony объявила о своём членстве в RE100, общемировой инициативе компаний, использующих только возобновляемые источники энергии.

При этом японская фирма обязалась перейти к использованию 100% возобновляемой электроэнергии до 2040 года.

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RE100 включает в себя членов из более чем 140 стран по всему миру и управляется некоммерческой организацией под названием The Climate Group, целью которой является сдерживание глобального потепления. Среди других компаний, участвующих в инициативе, можно упомянуть Apple, Facebook, Google и Microsoft. Для достижения своей цели Sony предпримет следующие шаги:

В дополнение к своим европейским объектам, которые уже перешли на 100 % возобновляемую электроэнергию, она расширит использование таких источников энергии в Северной Америке и Китае.

Будет содействовать установке солнечных панелей на производственных площадках в Таиланде, Японии и в других местах.

В Японии, где находятся многие из полупроводниковых производственных предприятий Sony и наблюдается наибольшее потребление энергии среди объектов Sony Group, установит план распределения электроэнергии, созданной на предприятиях Sony. Обдумает поставку вырабатываемого электричества, получаемого на собственных мощностях, через внешние сети.

Будет сотрудничать в Японии с другими компаниями-членами RE100, чтобы усилить информационно-пропагандистскую деятельность на рынке возобновляемых источников энергии для обеспечения достаточного и стабильного предложения такой электроэнергии.

Компания приняла план «Путь к нулю», надеясь к 2050 году ликвидировать свой экологический след. В качестве важной вехи Sony намерена сократить выбросы CO2 на 300 000 тонн к 2020 году. Уже сейчас компания говорит, что определённые её шаги, предпринятые в последние 4 года, позволили сократить выбросы на 154 000 тонн.