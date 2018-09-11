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Шведский и австралийский ипотечные рынки стали самыми рисковыми в мире

Шведский и австралийский ипотечные рынки стали самыми рисковыми в мире

Через 10 лет после начала мирового финансового кризиса 2008 года аналитики решили проанализировать наиболее рисковые ипотечные рынки мира. В частности, в перечень попали рынки Канады, Швеции, Гонконга и Австралии.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование Oxford Economics.

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Как отмечается, возглавляет рейтинг Швеция. По расчетам аналитиков, ипотечная задолженность в этой стране составляет около 70% от ВВП, в то время как жилье переоценено более чем в полтора раза. В частности, цены на недвижимость за последние 5 лет возросли на 32%.

В тройку рисковых ипотечных рынков также вошли Австралия и Канада.

«На рынке был достаточно длительный «бум» на недвижимость, уровень задолженности является высоким, кроме того, значительная часть ипотек имеют «плавающие» процентные ставки», — сообщил Адам Слэтери, экономист Оксфордского университета.

По материалам hromadske.tv
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