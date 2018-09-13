За 18 лет продукты питания подорожали в 2 раза - ООН

В течение последних 18 лет мировые цены на продовольствие увеличились почти в два раза.

Соответствующие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

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Сообщается, что больше всего цены повысились на мясо, молочные и растительные продукты. В среднем индекс продовольственных цен вырос с 91,1 (2000 год) до 174,6 (2017 года). По состоянию на август 2018 года индекс немного снизился – до 167,6.

Если говорить о самом высоком индексе продовольственных цен за весь указанный период, то зафиксирован он был в 2011 году на уровне 229,9.