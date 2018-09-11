Казахстан инвестирует $8 млрд в развитие логистической системы

К 2020 году инвестиции в транспортно-логистическую систему Казахстана составят более 8,4 млрд долларов.

Об этом сообщил 14 сентября вице-министр национальной экономики страны Асет Иргалиев.

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“Мы стремимся увеличить количество международных контейнерных перевозок через Казахстан до 2 млн контейнеров к 2020 году и к этому времени года инвестиции в развитие транспортно-логистической системы Казахстана составят более 8,4 млрд долларов, что придаст дополнительный импульс торговым потокам нового Шелкового пути”, – сказал Иргалиев в ходе Тяньшанского форума Великого Шелкового пути.

При этом неясно, за какой временной период имеется в виду поступление такого объема инвестиций.

Иргалиев сообщил, что за 7 месяцев текущего года по направлению Китай – ЕС – Китай транзитом через Казахстан перевезено 143,9 тыс. контейнеров, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он напомнил, что в декабре 2014 года казахстанская сторона завершила строительство своего первого терминала в порту Ляньюньгань, который направлен на консолидацию потоков от восточного побережья Китая из стран Юго-Восточной Азии для обеспечения регулярного движения контейнерных поездов через Казахстан.

Также завершено строительство инфраструктуры социально-экономической зоны “Хоргос” на границе с Китаем, что, как ожидается, приведет к увеличению грузовых перевозок до 4 млн тонн в год.