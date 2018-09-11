Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 62 0

Казахстан инвестирует $8 млрд в развитие логистической системы

Казахстан инвестирует $8 млрд в развитие логистической системы

К 2020 году инвестиции в транспортно-логистическую систему Казахстана составят более 8,4 млрд долларов.

Об этом сообщил 14 сентября вице-министр национальной экономики страны Асет Иргалиев.

Читайте также: Израиль инвестирует $7 млн в строительство 2,5 тыс. зарядных станций для электромобилей

“Мы стремимся увеличить количество международных контейнерных перевозок через Казахстан до 2 млн контейнеров к 2020 году и к этому времени года инвестиции в развитие транспортно-логистической системы Казахстана составят более 8,4 млрд долларов, что придаст дополнительный импульс торговым потокам нового Шелкового пути”, – сказал Иргалиев в ходе Тяньшанского форума Великого Шелкового пути.

При этом неясно, за какой временной период имеется в виду поступление такого объема инвестиций.

Иргалиев сообщил, что за 7 месяцев текущего года по направлению Китай – ЕС – Китай транзитом через Казахстан перевезено 143,9 тыс. контейнеров, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он напомнил, что в декабре 2014 года казахстанская сторона завершила строительство своего первого терминала в порту Ляньюньгань, который направлен на консолидацию потоков от восточного побережья Китая из стран Юго-Восточной Азии для обеспечения регулярного движения контейнерных поездов через Казахстан.

Также завершено строительство инфраструктуры социально-экономической зоны “Хоргос” на границе с Китаем, что, как ожидается, приведет к увеличению грузовых перевозок до 4 млн тонн в год.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018