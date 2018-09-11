Названы автомобили, которые стали разочарованием для водителей

Каждый водитель может навскидку назвать не один десяток автомобилей, которые ему нравятся, а также несколько моделей, которые заслужили не самые лестные слова.

Volkswagen Phaeton

Европейские водители, привыкшие к доступным моделям, таким как VW Golf и VW Passat, так и не приняли столь дорогую и сложную машину. За последующие 14 лет было продано 84325 «Фаэтонов», хотя изначально планировалось сделать это всего за 3 года

Renault Alpine GTA/A610

Непросто будет найти автолюбителя, который сейчас вспомнит спортивное купе Renault Alpine GTA, появившееся в 1984 году. Машина создавалась как доступная альтернатива моделям Porsche и получила 2,5-литровый (а затем и 3,0-литровый в версии A610) двигатель V6 с турбонаддувом. Центральномоторная компоновка и легкий пластиковый кузов позволяли набирать до 265 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимал 5,7 секунды.

У модели оказалась всего одна, но весомая проблема. Автомобили Renault у большинства водителей ну никак не ассоциировались с спортивными машинами. Именно поэтому Renault Alpine GTA и Alpine A610 так и не стали «убийцами Porsche», хотя для этого было сделано все возможное.

Honda Insight

Японский гибрид Honda Insight первого поколения выпускался с 1999 по 2006 гг. По-настоящему революционные автомобили далеко не всегда оказываются успешными. Так, гибридный хэтчбек Honda Insight неоднократно демонстрировал на тестах сверхмалый расход топлива.

Honda CR-Z

Гибридное спорткупе Honda CR-Z получило сразу два двигателя: бензиновый и электромотор.

Настоящий провал, который постиг модель Honda Insight, не сломил планов японской компании и дальше создавать гибридные автомобили. Спортивное купе Honda CR-Z начали выпускать в 2010 году и машина даже неплохо продавалась. Вот только владельцы CR-Z так и не получили той «спортивности», на которую рассчитывали. Управление машиной оказалось недостаточно четким, а качество сборки салона оставляет желать лучшего.

Citroеn C6

Представительский седан Citroёn C6 буквально напичкан передовыми технологиями, но все равно покупателей у этой машины немного.

Полвека назад французская компания Citroën была хорошо известна своими представительскими седанами. С тех пор утекло немало воды и теперь в этом классе «котируются» лишь автомобили из Германии и Японии. Не удивительно, что продажи большого и дорогого Citroën C6 весьма скромны, хоть на этой машине и ездит президент Французской республики.

Audi A2

Audi A2 продавались в 6 раз хуже, чем Mercedes-Benz A-Class.

Сейчас концепция Audi A2 выглядит довольно привлекательно. Но в 1999-2005 гг., когда эта машина серийно выпускалась, покупателей у нее оказалось не так уж и много. Причин оказалось несколько. Во-первых, модель получилась медленной. Также, ее новый фирменный дизайн привлекал слишком много внимания как для авто такого уровня. И третье, наиболее неприятное, – по цене, которую просили за Audi A2, можно было взять машину более высокого класса.