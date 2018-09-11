Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие нового парка на Троещине. На своей странице в социальной сети Facebook Кличко разместил видеоролик, где показал, как идут работы по обустройству новой зоны отдыха.

“Друзья! Мы продолжаем обновлять заброшенные и создавать новые зоны отдыха в столице. Вскоре откроем первую очередь нового парка на Троещине, вдоль проспекта Шухевича”, — написал Кличко.

По словам мэра, на объекте еще кипят работы, но троещинцы уже приходят посмотреть и прогуляться по зеленой зоне, которую заканчивают обустраивать.

“Новый парк будет площадью более 9 гектаров. Первая очередь, которую скоро презентуем, — почти 2,5 гектара. Уже обустроены прогулочные дорожки, велодорожки, также проложили дорожки из ФЭМ на прилегающей к парку придомовой территории”, — рассказал Кличко.

В новом парке установили освещение, скамейки и урны, 2 детских площадки, площадка для ворк-аута, расчистили озеро, возле которого расположена зона отдыха, заканчивают обустройство газона.