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Нефть Brent подорожала после падения

Нефть Brent подорожала после падения

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в пятницу после достаточно сильного снижения днем ранее, вызванного публикацией данных Международного энергетического агентства (МЭА).

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,18 (0,23%) – до $78,36 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $1,56 (1,96%) и составляла на закрытие $78,18 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь утром в пятницу выросли на $0,24 (0,35%) – до $68,83 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $1,78 (2,53%), завершив торги на отметке $68,59 за баррель.

С начала текущей недели WTI подорожала на 1,6%, Brent – на 1,9%.

МЭА в четверг сообщила, что глобальные поставки нефти достигли рекордных 100 млн баррелей в сутки в августе благодаря наращиванию добычи ОПЕК. Производство в странах картеля подскочило на 420 тыс. б/с (рекордные темпы за последние два года) и составило 32,63 млн б/с.

По данным агентства, увеличение добычи в Ливии, Ираке, Нигерии и Саудовской Аравии более чем компенсировало сокращение производства топлива в Иране в преддверии ожидаемых санкций США.

Кроме того, давление на нефтяной рынок в четверг оказали ожидания ослабления урагана “Флоренс”.

Тем не менее, “цены по-прежнему имеют хорошую поддержку, поскольку рынок продолжает беспокоиться о существующих структурных проблемах с поставками в различных странах”, отмечается в обзоре ANZ Research.

По материалам Интерфакс
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