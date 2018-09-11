Названы основные покупатели украинского шоколада

Основными покупателями украинского шоколада за восемь месяцев текущего года стали: США – 13,67% от всего экспорта, Казахстан – 12,33%, Беларусь – 9,04%, другие страны – 64,95%.

Об этом сообщают в аналитическом отделе Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB). Эксперты отмечают, что всего было экспортировано шоколадных изделий на сумму 101 млн USD за январь-август 2018 г.

Напомним, в 2017 году общий объем экспорта шоколадных изделий составил 60,898 тыс. т с общей стоимостью 150,113 млн USD. А главными странами-импортерами выступали Казахстан, Белоруссия и Республика Молдова.

«Что касается ситуации с кондитерскими изделиями, то за восемь месяцев этого года их было экспортировано на сумму 86,1 млн USD. Основными странами, куда происходили поставки, были Казахстан – 13,34% от всего экспорта (основными позициями экспорта были: белый шоколад, карамель из вареного сахара), Беларусь – 12,24% (мармелад желейный, карамель леденцовая), Польша – 8,28% (белый шоколад, леденцы), другие страны составили 66,15%», – сообщают в аналитическом отделе UFEB.

Отметим, что, согласно данным Государственной таможенной службы, за январь-август 2018 года из Украины было экспортировано 55,1 тыс. т кондитерских изделий (в т. ч. белый шоколад), что на 7,1% больше экспорта в январе-августе 2017 г.(51,2 тыс. т). Экспортный объем превышает импортный в 7 раз (55,1 тыс. т против 7,9 тыс. т). Согласно информации Государственной таможенной службы, в январе-августе 2018 г общий объем импорта кондитерских изделий на 14% превышает прошлогодний показатель в аналогичный период (6,8 тыс. т против 7,9 тыс. т). Треть всего импорта поставляют страны ЕС.

«Хлебобулочные изделия покупают те же «игроки» среди стран-экспортеров и в этом году. А это, Беларусь – 16,45% от всего экспорта по основным позициям: печенье сухое с начинкой, бисквитный рулет, печенье сладкое сухое, Республика Молдова – 9,8% (вафли, печенье, не покрытое шоколадом, круассаны), Казахстан – 9,15% (вафли, печенье сладкое сухое, печенье сухое с начинкой), другие страны составили 64,61%», – отмечают в UFEB.