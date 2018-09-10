Больше, чем iPhone XS: Xiaomi похвасталась новым смартфоном

В скором времени после анонса Apple новых iPhone компания Xiaomi опубликовала тизерное изображение нового смартфона флагманской серии Mi 8. На изображении показан золотистый Xiaomi рядом с iPhone примерно в таком же цветовом варианте.

Xiaomi опубликовала тизер в китайской соцсети Weibo, вскоре после того как Apple представила новые модели iPhone. Судя по изображению, компания презентует новинку на мероприятии 19 сентября, причем, как передает GizmoChina, в комментарии к тизеру Xiaomi указывает, что готовится анонсировать не один смартфон.

Слухи сообщали, что в сентябре Xiaomi представит два новых смартфона серии Mi 8: предполагалось, что они будут называться Mi 8 Youth Edition и Mi 8X. Позже компания подтвердила предстоящий анонс первого; второй же, согласно одной из последних утечек, может называться Mi 8 Screen Fingerprint Edition. Характеристики будущих смартфонов Xiaomi пока не раскрываются. Напомним, Mi 8, а также Mi 8 SE и Mi 8 Explorer Edition Xiaomi представила в конце весны текущего года.