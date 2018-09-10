Банк "Альянс" повысил ставки по депозитам в долларах

Банк “Альянс” решил повысить ставки по депозитам.

Сроки вкладов и ставки годовых теперь выглядят так:

за 6 месяцев было 3,25%, стало 3,5;

за 9 месяцев было 3% стало 3,1%;

за 12 месяцев было 4% стало 5%+1%.

Вы можете разместить депозит через портал Finance.ua и получить дополнительный бонус:

6 месяцев: +0,7% годовых от вклада;

9 месяцев: +0,5% годовых от вклада;

12 месяцев: +0,35% от вклада.

В акции принимают участие вклады «Ощадный » и «Капитальный».

По депозиту «Ощадный» не предусмотрено пополнение и досрочный возврат вклада. По депозиту «Капитальный» возможно пополнение, досрочный возврат вклада не предусмотрен.

Минимальная сумма вклада 600$.

Отделения Банка находятся в таких городах как Киев, Запорожье, Львов, Днепр, Черновцы, Харьков, Одесса.

Надбавка в +1% от банка, если сумма вклада выше 10 000 дол.США/10 000 евро на срок от 12 мес.