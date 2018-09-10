Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 118 0

Банк "Альянс" повысил ставки по депозитам в долларах

Банк "Альянс" повысил ставки по депозитам в долларах

Банк “Альянс” решил повысить ставки по депозитам.

Сроки вкладов и ставки годовых теперь выглядят так:

  • за 6 месяцев было 3,25%, стало 3,5;
  • за 9 месяцев было 3% стало 3,1%;
  • за 12 месяцев было 4% стало 5%+1%.

Вы можете разместить депозит через портал Finance.ua и получить дополнительный бонус:

  • 6 месяцев: +0,7% годовых от вклада;
  • 9 месяцев: +0,5% годовых от вклада;
  • 12 месяцев: +0,35% от вклада.

В акции принимают участие вклады «Ощадный » и «Капитальный».

По депозиту «Ощадный» не предусмотрено пополнение и досрочный возврат вклада. По депозиту «Капитальный» возможно пополнение, досрочный возврат вклада не предусмотрен.

Минимальная сумма вклада 600$.

Отделения Банка находятся в таких городах как Киев, Запорожье, Львов, Днепр, Черновцы, Харьков, Одесса.

Надбавка в +1% от банка, если сумма вклада выше 10 000 дол.США/10 000 евро на срок от 12 мес.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Банк Альянс
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018