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Нацбанк назвал последствия ареста акций российских банков

Нацбанк назвал последствия ареста акций российских банков

Арест акций российских “Проминвестбанка”, “Сбербанка” и “ВТБ Банка” ограничит хозяйственную деятельность этих банков, между тем влияния на украинскую банковскую систему Украины иметь не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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“По нашим предварительным оценкам, это решение ограничит хозяйственную деятельность “Проминвестбанка”, “Сбербанка” и “ВТБ Банка”, в т. ч. по расчистке балансов от непрофильных и проблемных активов. Однако благодаря незначительному весу указанных банков на украинском банковском рынке (доля банков с государственным российским капиталом по размеру активов не превышает 5%) это судебное решение не повлияет на состояние банковской системы в целом”, – отметили в Нацбанке.

В общем, как добавили в НБУ, в настоящее время они изучают решение Апелляционного суда г. Киева, которым наложен арест на акции трех российских банков, работающих в Украине, и не могут комментировать детали дела.

По материалам УНН
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