Межбанк: доллар к 28,13 поднял дефицит предложения СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 6,95 коп., на торгах четверга понизился на 10,07 коп., оказавшись на уровне 28,12 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 10,18 коп., составил 28,12 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,05/28,08 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.06, выйдя в реальную сферу, доллар заметно вырос в цене, одновременно растянув спред: 28,08/28,12 UAH/USD стараниями покупок СКВ банками для пополнения своих валютных позиций. Спустя 30 минут «американец» еще больше вырос в цене: 28,10/28,14, однако на 10.40 цена СКВ немного просела на появившихся оферах – 28,09/28,12 UAH/USD.

С 10.57 на рынке «зеленого» безнала установился устойчивый «бычий» тренд; курс СКВ вырос к 28,12/28,15 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.40 Киева, ограничившись в это время симметричным сужением спреда: 28,13/28,14 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и оферов.

К полудню цена «американца» выросла до 28,14/28,15, а на обеденный перерыв около 13.18 Киева межбанк ушел на фоне более высоких котировок – 28,15/28,16 UAH/USD.

С 14.25 торговая активность на межбанке заметно понизилась, способствуя расширению спреда долларовых цен: 28,13/28,17 UAH/USD.

Эти котировки не изменялись до 15.37, ограничившись откатом и сужением маржи до 28,13/28,16 UAH/USD.

Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,12 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,130 / 28,180

евро – 32,692/ 32,747

российский рубль – 0,4108 / 0,4117

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1688 / 1,1689

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке