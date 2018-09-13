Volvo Trucks представила автономный безкабинный электрогрузовик (видео)

Компания Volvo Trucks представила автономный электрогрузовик будущего Vera, который отличается полным отсутствием кабины водителя.

Решение предназначено для регулярных и повторяющихся поездок, которым свойственны относительно небольшие расстояния, большие объемы товаров и высокая точность доставки. Типичным примером таких транспортных задач являются, например, рейсы между логистическими пунктами, но возможные и другие варианты.

Транспортное решение включает в себя автономные, подключенные электрические транспортные средства Volvo Vera и центр управления транспортом.

По своему формату новинка полностью совместима с существующими грузовыми автомобилями и прицепами.

Автономные электрогрузовики оснащены системами автономного вождения и подключены к облачному сервису и центру управления транспортом.

В свою очередь центр управления транспортом контролирует рейс и определяет положение каждого транспортного средства, заряд аккумуляторов, содержимое груза, эксплуатационные требования и ряд других параметров.

Работа транспортных средств, курсирующих по одному и тому же маршруту, координируется так, чтобы создать оптимальный поток.