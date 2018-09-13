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Volvo Trucks представила автономный безкабинный электрогрузовик (видео)

Volvo Trucks представила автономный безкабинный электрогрузовик (видео)

Компания Volvo Trucks представила автономный электрогрузовик будущего Vera, который отличается полным отсутствием кабины водителя.

Решение предназначено для регулярных и повторяющихся поездок, которым свойственны относительно небольшие расстояния, большие объемы товаров и высокая точность доставки. Типичным примером таких транспортных задач являются, например, рейсы между логистическими пунктами, но возможные и другие варианты.

Транспортное решение включает в себя автономные, подключенные электрические транспортные средства Volvo Vera и центр управления транспортом.

По своему формату новинка полностью совместима с существующими грузовыми автомобилями и прицепами.

Автономные электрогрузовики оснащены системами автономного вождения и подключены к облачному сервису и центру управления транспортом.

В свою очередь центр управления транспортом контролирует рейс и определяет положение каждого транспортного средства, заряд аккумуляторов, содержимое груза, эксплуатационные требования и ряд других параметров.

Работа транспортных средств, курсирующих по одному и тому же маршруту, координируется так, чтобы создать оптимальный поток.

По материалам ITC.ua
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