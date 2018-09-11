Застройщикам в Киеве снизили в два раза паевое участие в 2018 году

Киевсовет принял понижающий коэффициент 0,5 для уплаты паевого участия застройщиками в 2018 году.

За соответствующее решение проголосовало 83 депутата.

“Мы не выполним полностью план (по поступлениям в бюджет от паевого участия —ред.) — 500 млн грн, но благодаря понижающему коэффициенту мы рассчитываем выйти на конец года на 350 млн грн”, — отметила представитель департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Наталия Мельник.

Понижающая ставка вступит в силу с момента публикации решения, ставка паевого участия будет составлять 2%.

Кроме того, проект решения предусматривает понижающий коэффициент 0,8 на 2019 год для нежилого строительства при условии, что объект расположен на земельном участке, который принадлежит заказчику на правах собственности.

Напомним, в 2017 году также действовал понижающий коэффициент на паевое участие. Тогда чиновники рассчитывали, что это простимулирует застройщиков быстрее оплатить в горбюджет паевое участие на развитие столичной инфраструктуры, даже если они планируют сдавать в эксплуатацию свои объекты в 2019-2020 годах.