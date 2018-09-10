Руководитель Борисполя прогнозирует, что в аэропорт запустят двухэтажные поезда

Гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин прогнозирует хороший спрос на железнодорожные перевозки между Киевом и воздушной гаванью, со временем даже может понадобиться ставить на линию двухэтажные поезда.

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“Я считаю, что это архиперспективный проект. Я не гадаю на кофейной гуще, я вижу, что нам надо и сколько нам надо. Я вижу мощности железной дороги, которые заложены сюда. Максимум через три года им потребуется менять подвижной состав. Пока они дают шестивагонную версию – это, насколько я понимаю, около 360 человек. А через три года придется перейти на двухэтажный шестивагонный состав. Потому что количество пользователей этой ветки будет расти. А для нас эта дорога – возможность увеличить количество рабочей силы. Ведь уже сейчас мы направляем свои автобусы в другие области”, – отметил он.

Рябикин добавил, что поездами в аэропорт будут пользоваться не только пассажиры, но и персонал аэропорта.