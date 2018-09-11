Роман Коробчан: государственные банки Украины и долговая яма

Необходимость реформирования госбанков в Украине можно охарактеризовать с ироничностью такой вот ситуации:

«Обращение частного заемщика к своему банку по вопросу о невозможности своевременного погашения потребительского кредита:

– Мои расходы превышают мои доходы. Реструктуризируйте мой долг, либо я объявляю дефолт».

Для меня как для физического лица такое обращение в банк неприемлемо. Меня сочтут за сумасшедшего. Но для государства все возможно.

Глубоко сидим

Долговая яма, в которой сидят государственные банки, формировалась достаточно давно. И для государства, и для топ-менеджмента, который руководит этими банками, не было сюрпризом то, что долговая яма становится глубже и «засыпать» ее будет крайне сложно.

На самом деле такая ситуация сложилась достаточно просто. Ситуация, когда государственный банк кредитует бизнес заинтересованных или близких лиц, например, бывшие собственники либо крупные партнеры, очень часта. Как правило, на эффективность этого бизнеса, доходность и, как следствие, способность бизнеса в будущем вернуть кредит, закрывались глаза.

В результате таким банкам постепенно приходилось запрашивать докапитализацию средств.

Портфель дефолтных кредитов постоянно рос. В свою очередь деньги банкам государство выдает облигациями в обмен на акции банка. И естественным образом доля владения государством банковским сектором страны возрастает.

Требования о докапитализации либо о привлечении средств от внешних инвесторов таким банкам получить крайне сложно. Ни один инвестор не купит долю в структуре, где члены наблюдательного совета назначаются либо президентом, либо парламентом.

Такой банк крайне хрупкий и чувствительный к политическим рискам. В связи с этим реформа госбанков с необходимостью смены корпоративного правления стоит на повестке дня очень остро.

В чем сложность

Сложность принятия такого законопроекта связана с конфликтом интересов. Ни для кого не секрет, что в политических кругах есть много лиц, которые имеют приватный бизнес. И обеспечивать деньгами свой бизнес куда проще через банки, которые контролирует государство, нежели через банки, принадлежащие частным лицам.

Получить займ у государства, если ты часть государства, под свой малоэффективный бизнес куда проще чем просить займ у коммерческого банка, который спросит какова доходность твоего бизнеса и когда же ты сможешь покрыть свои долги?

Государство всегда знает «как» и всегда есть «чем» покрыть долг своих финансово неэффективных предприятий. Всегда же можно поднять налоговые сборы с населения и бизнеса.

Следует отметить, что сегодня банки с государственной долей – это АТ “Укрэксимбанк”, АТ “Ощадбанк”, ПАТ КБ “Приватбанк”, АБ “Укргазбанк”, ПАТ “Розрахунковий Центр”, согласно данным НБУ. Все эти банки находятся в зоне повышенного политического риска.

В самой высокой зоне риска сейчас находится ПАТ КБ “Приватбанк”. По результатам 2017 года три из четырех государственных банков получили прибыль, лишь “Приватбанк” завершил год с убытками 23 млрд грн.

Также сумма затраченных средств государством на капитализацию госбанков в 2016-2017 году составила 189,6 млрд гривен, при этом на один “Приватбанк” ушло 153 млрд грн.

Ответ на вопрос «Нужна ли реформа?» очевиден – «Да!». Но решение крайне сложное. Очень большой конфликт интересов, а также очень легко заинтересованным лицам блокировать принятие такого закона. Дискуссия часто уходит от бизнес-эффективности в поле «политической брани» и «популизма».

Несколько шагов

Первый необходимый шаг и чаще всего обсуждаемый в законопроекте реформирования государственных банков – это формирование независимого наблюдательного совета. Звучит крайне просто, но в украинских реалиях очень сложно сформировать управленческий менеджмент банка, который был бы независимым от государства.

Второй необходимый шаг – решить, что делать с долгами этих банков, как их погасить.

Велика вероятность, что некоторые банки будут поглощены другими. Те, кто имеет депозитные счета в этих банках, помните о таких возможных рисках как: заморозка депозитов на неопределённый период, пересмотр процентных ставок на депозит.

Имеющим кредит также можно ожидать таких рисков как пересмотр ставки погашения займа, изменение валюты кредита.

Необходимо добавить, что разработка этой реформы начата еще в 2014 году. В феврале этого года Министерство финансов опубликовало план стратегии реформирования, сама формулировка уже достаточно зыбкая…

Идея такова, что к 2022 году будет достигнуто сокращение доли активов государственных банков в банковской системе с 55% до 24%. Следует помнить, что для реализации такого сценария заложено условие дальнейшего роста ВВП и умеренного роста инфляции в Украине.

Роман Коробчан, аналитик Альпари